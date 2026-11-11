HABERLER İzmir'de hesaplaşma vakti!

İzmir'de hesaplaşma vakti!

GİRİŞ TARİHİ: 11.11.2026, 11:39
İzmir’de hesaplaşma vakti!

UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak.

Grupta oynadığı ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramayan Türkiye, taraftarının önünde alacağı sonuçla kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında istediği sonuçları elde edemeyen Ay-Yıldızlı ekip için bu mücadele, grup aşamasının kalan bölümü öncesinde büyük önem taşıyor.

Belçika ise Türkiye karşısında deplasmanda kazanarak grup mücadelesindeki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın İzmir'de vereceği mücadele, futbolseverlere heyecan dolu bir akşam vadediyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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