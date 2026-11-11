San Siro’da Avrupa gecesi!

UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi İtalya ve Fransa karşı karşıya gelecek.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanacak mücadele, A Ligi 1. Grup'taki dengeleri etkileyebilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Grubun ilk dört haftasında farklı sonuçlar alan iki ekip, kritik randevuda sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Fransa, Türkiye karşısında aldığı galibiyetlerin yanı sıra Belçika'yı da mağlup ederek dikkat çekerken İtalya da grup yarışında avantajını korumak istiyor.

İki takımın karşılaşmasında yalnızca üç puan değil, son haftaya taşınacak grup hesapları da önem kazanacak. Futbolseverler, San Siro'nun atmosferinde oynanacak bu büyük mücadelede iki ülkenin futbol rekabetine tanıklık edecek.

İtalya-Fransa karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.