Puansız gidişat

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Maçtan 3-1 mağlup ayrılan Millilerimiz 4. karşılaşmadan da puan çıkaramadı.

İlk yarıda 26. dakikada G. Scamacca ile gol bulan İtalya, ilk devreyi 1-0 üstün kapadı.

Millilerimiz 61. dakikada Aral Şimşir ile karşılık vererek beraberliği sağladı. Ancak gol sevinci kısa sürdü. 65. dakikada Calafiori'nün golü İtalya'yı bir kez daha öne geçirdi. 87. dakikada F. Esposito üçüncü golü atarak maçın skorunu belirledi.

Milli Takım bu sonuçla Uluslar Ligi'ndeki dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı. İtalya ise puanını 7'ye yükseltti.

Karşılaşma atv'den naklen yayınlandı.

Sıradaki rakip Belçika

A Milli Takımımız, grubun bir sonraki maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek.