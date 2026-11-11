Wembley’de rövanş heyecanı!

İngiltere ile Hırvatistan yeniden sahada!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanacak. Wembley Stadı'ndaki karşılaşma, iki takımın grup mücadelesi açısından önemli bir sınav olacak.

İki ekip, ekim ayında oynanan ilk karşılaşmada karşı karşıya gelmiş ve İngiltere deplasmanda 7-0'lık farklı bir galibiyet elde etmişti. Bu sonuç, yarınki buluşmanın öncesinde Hırvatistan cephesindeki motivasyonu daha da önemli hale getiriyor.

İngiltere, kendi sahasında da kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek isterken Hırvatistan bu kez daha farklı bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.

İngiltere-Hırvatistan karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. Avrupa futbolunun iki önemli ekibini buluşturacak mücadelede gözler Wembley'de olacak.