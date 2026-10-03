HABERLER Milli Takım'da 3. maçta da puan yok

Milli Takım'da 3. maçta da puan yok

GİRİŞ TARİHİ: 03.10.2026, 00:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 03 Ekim 2026 Cumartesi, 00:14
Milli Takım’da 3. maçta da puan yok

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı üçüncü maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ve İtalya'nın ardından 3. maçında Belçika ile karşılaştı. Deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Milliler, bu skorla 3. maçtan da sahadan puansız ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 10. ve 59. dakikada Kevin De Bruyne, 76. dakikada oyuna sonradan giren Fenerbahçe forması giyen Lukaku kaydetti.

Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen üstlendi. VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da ise Marius Lien görev aldı.

Maç atv'den naklen yayınlandı.

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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