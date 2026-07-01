canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Ana Haber
6
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Var Mısın Yok Musun
    Var Mısın Yok Musun YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Kritik kutudan ne kadar çıktı?

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 13. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

GİRİŞ TARİHİ: 01.07.2026 12:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.07.2026 12:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kritik kutudan ne kadar çıktı?

Programın 13. bölüm yarışmacısı Siirtli Abdullah Özgür Aksu oldu. 25 yaşındaki Özgür, kazanacağı parayla ev sahibi olmayı ve ilk kez yurt dışına çıkmayı hedefledi.

Kritik kutudan ne kadar çıktı?

9 numaralı kutuyla yarışan Özgür, oyuna iyi başladı. İlk turlarda 3 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen moralini yüksek tutan Özgür, ilerleyen turlarda peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başardı.

Kritik kutudan ne kadar çıktı?

Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getirerek stüdyoda eğlenceli anlar yaşatan Özgür, 20 aylık kızı Nil'den bahsederken duygusal anlar yaşadı. 6. turda gelen 830.000 TL'lik banka teklifi hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı.

Kritik kutudan ne kadar çıktı?

Pek çok kişi teklifi kabul etmesi gerektiğini düşünürken, Özgür büyük ödül hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti. "Pişman olacağımı bile bile yokum." diyen Özgür bu teklifi reddetti.

Kritik kutudan ne kadar çıktı?

Son turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Özgür'ün para ağacında yalnızca 5 TL ve 5.000 TL kaldı. Gelen 2.000 TL'lik son teklifi de reddetti ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 5 TL çıktı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN