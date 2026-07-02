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VAR MISIN YOK MUSUN GALERİ

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 14. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla atv'de izleyici ile buluştu.

GİRİŞ TARİHİ: 02.07.2026 10:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.07.2026 11:17
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Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Programın 14. Bölüm yarışmacısı İstanbullu Taha Günaydın oldu. 32 yaşındaki Taha, kazanacağı parayla eşiyle birlikte hayalindeki arabayı almayı hedefledi.Programın 14. Bölüm yarışmacısı İstanbullu Taha Günaydın oldu. 32 yaşındaki Taha, kazanacağı parayla eşiyle birlikte hayalindeki arabayı almayı hedefledi.

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

15 numaralı kutuyla yarışan Taha, daha ilk turda yaptığı istatistik hesaplarıyla dikkat çekti. Peş peşe açtırdığı dört mavi kutuyla oyuna mükemmel bir başlangıç yapan Taha, stüdyodaki arkadaşlarının kafasını karıştıran stratejileriyle bölüme damga vurdu.

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Yarışma boyunca eşi Merve ile olan eğlenceli diyaloglarıyla dikkat çeken Taha, eşinin kendisine harçlık verdiğini anlatarak izleyenleri güldürmeyi başardı.

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

2. turda ilk 5 milyon TL'lik kutuyu kaybeden Taha, 3. turda ise hem 3 milyon TL'yi hem de ikinci 5 milyon TL'yi açtırarak büyük şok yaşadı.

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Buna rağmen moralini kaybetmeyen Taha, ilerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi ve küçük sarı kutularla oyunda kalmayı başardı.

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Son turda Feyza'nın kutusundan 10 TL'nin çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Taha, tur sonunda gelen 1 milyon 75 bin TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

Stratejileriyle yarışmaya damgasını vurdu!

Gecenin sonunda kendi kutusundan 500.000 TL çıktı.

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