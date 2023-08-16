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ALDATMAK GALERİ

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 16.08.2023, 14:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.08.2023, 15:11
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Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Bugün "Aldatmak" dizisinde Oylum karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör'le birlikteyiz.

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Set ortamı nasıl?

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Set ortamı, ben açıkçası öyle çok fazla setlere henüz şahit olmamış bir oyuncuyum. Fakat hem söylenen hem de şahit olduğum birkaç sete göre çok keyifli.

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Sette gülmekten çekemediğin bir sahne oldu mu?

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Oldu. Yani sette dalağı düşük dediklerimizdenim. Hemen gülerim. Bizim sofra sahnelerimiz vardır, aileyle. Oralarda. Çok güldüğümüz oldu Vahide ablayla falan.

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Caner ile çok fazla oldu. O an sette bir şey oluyor. Mesela biz bir şeye odaklanmışız, orada bir şey söyleniyor ama çok alakasız. Sahneyle bir alakası yok, komik olsun diye yapılmamış bir şeye şahit oluyorsunuz, orada sinir bir boşalıyor. Çok gülüyoruz. Hatta şunu yaşadığımızı biliyorum. Çok önemli bir sahne bizim için. Sen bana bakma. Ben sana bakarak oynayacağım. Tamam, şimdi de sen bana bakma. Ben sana bakarak oynayacağım. Göz göze geldiğimizde çok zor oluyor bazen.

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Zaten şu da çok oluyor. Kendi kendime güldüğümde. "Yemin ederim Caner'den!" Çünkü onu görmüyorlar onun yakını olmadığı için. "Allah belamı versin Caner güldürüyor hocam!"

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Sohbetlerinde en çok kullandığın kelimeler neler?

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

"Aşırı" derim ben. Aşırı mutluyum. Aşırı sinirliyim. Aşırı. Aşırı iyi, gördünüz mü? Yani çok yorucu bir şey bu dinleyene. Artık "Tamam" diyorlar. "Tamam, anladım. Çok." "Aşırı" diyorum sürekli.

Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Batıl inancın var mı?

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