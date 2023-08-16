Feyza Sevil Güngör merak ettiğimiz özel soruları cevapladı

Caner ile çok fazla oldu. O an sette bir şey oluyor. Mesela biz bir şeye odaklanmışız, orada bir şey söyleniyor ama çok alakasız. Sahneyle bir alakası yok, komik olsun diye yapılmamış bir şeye şahit oluyorsunuz, orada sinir bir boşalıyor. Çok gülüyoruz. Hatta şunu yaşadığımızı biliyorum. Çok önemli bir sahne bizim için. Sen bana bakma. Ben sana bakarak oynayacağım. Tamam, şimdi de sen bana bakma. Ben sana bakarak oynayacağım. Göz göze geldiğimizde çok zor oluyor bazen.