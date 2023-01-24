Ateş Kuşları 3.Bölüm Fragmanı

“Bizim evimiz, beşimizin olduğu her yer!”

Ateş Kuşları sokağa geri dönüyor

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir? Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

Mercan, Eyüboğlu Köşkü'ne giriyor

Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?

Barbaros, Gülayşe'nin peşinde

Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır. Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.