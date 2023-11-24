Ateş Kuşları 32.Bölüm Fragmanı

Ragıp, Gülayşe'den ne isteyecek?

Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek?

Düğüm çözülebilecek mi?

Barbar bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değil. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrendi. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

Avukat Gözde geliyor!

Suç babalarının koruyucu meleği Avukat Gözde, Ragıp'ın avukatı olarak çıkageldiğinde Barbar hiç memnun olmaz ancak bunun tek sebebi Gözde'nin Ragıp'ı koruyor olması değildir. Barbar'la Gözde'nin nasıl bir geçmişi var? Gülayşe, Gözde'den bu derece huylanmışken Barbar'ın etrafında olmasına nasıl katlanacak?

Zıpkın'ın aşkı dile geliyor!

Kara'nın Hüma'ya sevgili olalım demesi Zıpkın'ı çok kızdırsa da Kara amacına ulaşır ve Zıpkın'ın canına okur! Çok sarsılan Zıpkın kalbinin sesini dinlemeyi başarır. Sonunda Sare'ye ona körkütük aşık olduğunu söyler. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır ve dünya başına yıkılır! Kara ise Hüma'nın üzerine topla tüfekle gitmeye devam eder! Kara ve Zıpkın kardeşlerin aşk ve nefretle imtihanları nasıl sonuçlanacak?