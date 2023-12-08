Ateş Kuşları 34.Bölüm Fragmanı

Ayaküstü evlilik tekliflerine karşıyız!

Barbar, çaresizce Gülayşe'ye hak ettiği güzel evlilik teklifinin yolunu aramaktadır ama Ali'nin önce evlilik teklifiyle, şimdi de nişanla devamlı olarak çıtayı yükseltiyor olması işini hiç kolaylaştırmaz!

Ali ve Mercan'ın mutluluğuna ramak kala

Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar! Artık aşmaları gereken tek engel Mercan'ın kimliğiyle aralarında duran melek yüzlü şeytan Perihan'dır!

Mirastan tek kuruşu paylaşmamaya kesin kararlı olan Perihan, Savcı Sare'nin dahi elini kolunu bağlayacak bir şey planlar. Yoksa Ali'yle Mercan'ın kavuşması tamamen imkânsızlaşıyor mu?

Emine ve Ali kardeş değil!

Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar, bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Çünkü Ali'nin gerçek kardeşi Emine değil Sultan'dır! Peki Sultan kimdir? Ya peşindeki adamlar, ondan ne istiyor? Sorun peşindeki adamlarda değil de, Sultan'da olabilir mi?

Nazmiye için bedel ödeme vakti

Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeyi kaybederler! Ancak bu büyük kayıp, Nazmiye'yi delirtir. Konağı basar ve Gülayşe'ye şiddetle saldırır. Fakat Gülayşe'yi trabzanlardan aşağı itmek isterken, yanlışlıkla kendi kızı Hüma'yı iter! Nazmiye yaktığı tüm canların bedelini kendi kızının masum kanıyla mı ödeyecektir?