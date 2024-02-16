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16 Şubat 2024, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 43.Bölüm Fragmanı

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“Zıpkın, senin yeğenin Ayça!”

Mercan'ın hamile olduğunu öğrenen Ateş Kuşları'nın sevinci, eve girip gördükleri manzara karşısında yerini şaşkınlığa bırakır. Sare'yle ayrı dünyaların insanları olduklarını düşünen Zıpkın, Ankara yolundan geri dönmüştür. Barbar'ın kendisini aldattığını düşünen Gülayşe, Sare'den ayrılan Zıpkın, hamile Mercan... Keder ve sevincin bir arada yaşandığı evde, hayatın zorluklarını ve gerçeklerini her an enselerinde hisseden Ateş Kuşları; dümeni bir an olsun bırakmayan Ali önderliğinde geçimlerini sağlamanın yolunu bulurlar. Balık ekmek satacak, genişleyen ailelerini ayakta tutabilmek için gece gündüz çalışacaklardır. Evin kadınları da boş durmak istemez ve onlar da bir gelir kapısı bulurlar kendilerine. Bu, artık evin erkekleri ve kadınları arasındaki bir rekabettir; kim daha fazla kazanacaktır? Barbar ve Gülayşe cephesinde dargınlık bir müddet sürer fakat gerçeğin ortaya çıkmasıyla Gülayşe mahcup olur. Gülayşe'ye dünyanın en güzel evlilik teklifi sözünü veren Barbar ise nişanlısının kıskançlığını büyük bir olgunlukla karşılayıp, sözünü gerçekleştirmek için kolları sıvar. İşlediği cinayetin ağırlığını her an içinde taşıyan ve bu yükle Ateş Kuşları'nın yanında daha fazla barınamayacağını düşünüp, itiraf mektubu bırakarak evden kaçan Sultan için kaçış o kadar da kolay değildir... Mektubunun kimse tarafından okunmadığını düşünüp geri dönen Sultan'ı evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Sare ayrılığının acısıyla günlerini gülümseyen bir ölü gibi geçiren Zıpkın'ın cephesindeyse geçmişiyle ilgili yeni gelişmeler vardır. Zıpkın, bilgisi ve iradesi dışında ilerleyen bu süreçten ve hayatıyla ilgili gerçeklerden ne zaman haberdar olacaktır?

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