Tapu dairesinde rüşvetin görüntüsü

İstanbul Emniyeti'ne yağan ihbarlar sonrası, polis harekete geçmiş, Şile tapu müdürlüğüne 'rüşvet operasyonu' düzenlemişti. 82 şüpheliden, 32'si de tutuklanmıştı. Tüm çalışanlar, takibe alındı. Tapu dairesine gizli kamera yerleştirildi ve ortaya çıkan görüntüler akıl almazdı. Dönen dolap tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Elden alınan rüşvet ve kirli tezgah an be an kayda geçti. Üstelik, rüşvet çarkına bulaşanlar, kendilerine tarife bile belirlemişti. İşte, atv Haber’in ulaştığı skandal görüntüler! İstanbul Şile Tapu Müdürlüğü'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı olmak üzere 32 kişiyi tutuklanmış, haklarında 21 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İşte o kirli rüşvet çarkının görüntüsü de ortaya çıktı. Rüşvetin elden ele nasıl verildiği görüntülerle böyle kanıtlandı.

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