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20 Şubat 2025, Perşembe 20:00

Başka Bir Gün 4.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Arabanın bagajındaki çok değerli. Ona dikkatli davranırsan, senin için çok iyi olur!"

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir? Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…

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