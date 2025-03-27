canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Osman
14
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
27 Mart 2025, Perşembe 20:00

Başka Bir Gün 9. Bölüm 2. Fragman

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“O halde başlayabiliriz!” 🔥

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez. Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler. Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur. Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler. İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
9. Bölüm Foto Galeri
26 Mart 2025, Çarşamba
9. Bölüm Foto Galeri Başka Bir Gün
8. Bölüm Foto Galeri
19 Mart 2025, Çarşamba
8. Bölüm Foto Galeri Başka Bir Gün
7. Bölüm Foto Galeri
12 Mart 2025, Çarşamba
7. Bölüm Foto Galeri Başka Bir Gün
6. Bölüm Foto Galeri
05 Mart 2025, Çarşamba
6. Bölüm Foto Galeri Başka Bir Gün
ARAMA
CANLI YAYIN