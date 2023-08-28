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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMAN

Ben Bu Cihana Sığmazam 36.Bölüm Fragmanı

"Ne kadar uslu durursam durayım, düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!"

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.

Künye

Yapım: KYN Yapımevi

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Senarist: Zülküf Yücel ve Zehra Yücel

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf).

DEVAMI
Ben Bu Cihana Sığmazam
SON BÖLÜMÜ İZLE 35. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
13 Haziran 2023, Salı
35. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
6 Haziran 2023, Salı
34. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
30 Mayıs 2023, Salı
33. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam - Sezon Finali
13 Haziran 2023, Salı
35. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - Sezon Finali
Ben Bu Cihana Sığmazam
6 Haziran 2023, Salı
34. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
30 Mayıs 2023, Salı
33. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
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