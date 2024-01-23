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23 Ocak 2024, Salı 20:00

Ben Bu Cihana Sığmazam 54.Bölüm Fragmanı

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"Bu akşam ya sen öleceksin ya ben!"

Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir. Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar. Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır. Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir.

Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.

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54. Bölüm Foto Galeri
22 Ocak 2024, Pazartesi
54. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
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15 Ocak 2024, Pazartesi
53. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
52. Bölüm Foto Galeri
08 Ocak 2024, Pazartesi
52. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam
51. Bölüm Foto Galeri
25 Aralık 2023, Pazartesi
51. Bölüm Foto Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam

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