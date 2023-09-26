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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KISA VİDEO

Cezayir'e hain saldırı!

Düşmanları benzin istasyonunda yakaladı...

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Künye

Yapım: KYN Yapımevi

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Senarist: Zülküf Yücel ve Zehra Yücel

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Nilay Cafer (Berfin)

DEVAMI
Ben Bu Cihana Sığmazam
SON BÖLÜMÜ İZLE 38. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
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TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
12 Eylül 2023, Salı
36. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
3 Ekim 2023, Salı
39. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam

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