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2 Mayıs 2022, Pazartesi 22:20
Bir Zamanlar Hollywood'da TV'de ilk kez bu akşam 22.20'de atv'de

Bir Zamanlar Hollywood'da TV'de ilk kez bu akşam 22.20'de atv'de

Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Al Pacino...

Rick Dalton, bir televizyon dizisi aktörüdür. Ancak Rick, film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, bir grup hippinin evlerine saldırmasıyla kesilecektir...

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FRAGMANLAR
Hakim
9 Mayıs 2022, Pazartesi
5. Bölüm fragmanı Hakim
Yalnız Kurt
6 Mayıs 2022, Cuma
15. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Adı Sevgi
8 Mayıs 2022, Pazar
9. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
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