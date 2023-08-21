Muhteşem Yedili TV'de İlk - Yabancı Sinema

Rose Creek adlı küçük bir kasabanın halkı, kasabayı yöneten Bartholomew Bogue adlı sanayicinin insanlık dışı uygulamalarından usanmıştır. Kendilerini bu zor durumdan kurtarmak için aralarında ödül avcılarının, kanun kaçaklarının, kumarbazların da bulunduğu 7 silahlı adamı, kasabalarını koruması için kiralarlar. Her birinin farklı bir hikâyesi olan bu 7 adam kasaba halkını da silah kullanabilecek şekilde eğitir ve acımasız bir savaş başlar. Film, Akira Kurosawa'nın efsanevi Yedi Samuray'ından (1954) uyarlanarak çekilen 1960 yapımı Muhteşem Yedili'nin yeniden çevrimi niteliğindedir.