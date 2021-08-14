Dizi TV

atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı sürükleyici hikayesiyle cazibesini her geçen gün arttırıyor. Neva'nın kızıyla ayakta kalma uğraşı duygusal anları beraberinde getirirken, kanunsuz adamlarla olan mücadelesiyse heyecan yaratıyor. Dizinin başarılı oyuncuları ile merak uyandıracak röportajlar…

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden Kardeşlerim heyecanla beklenenler arasında. Genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya getiren dizinin geçtiğimiz günlerde yeni sezon bölümleri için ilk okuma provası yapıldı. Provadan özel görüntüler…

Bu senenin en beğenilen yıldızlarından Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın objektif karşısına geçtiği özel bir fotoğraf çekimine konuk olduk. Hem birbirinden renkli kamera arkası detayları görüntüledik hem de sevilen oyuncuyla moda ve oyunculuk üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Çok yakında izleyicisiyle buluşacak olan atv'nin yeni programı Zahide Yetiş'le Mutfak Bahane için geri sayım başladı. Yemek konseptli bir yarışma programıyla ekrana dönen Zahide Yetiş ile yaptığımız röportaj sizlerle…