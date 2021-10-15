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24 Ekim 2021, Pazar 11:45
Dizi TV

Dizi TV
24 Ekim 2021, Pazar

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, sevilen atv dizilerinden magazin haberleri, dizi müzikleri, dizilerin perde arkası ve dizi oyuncularıyla çok özel röportajlar kısacası dizilerde ne varsa hepsi sadece Dizi TV'de!

Tutkunu olduğunuz dizilerden ilginç ayrıntılar, sevdiğiniz oyuncularla çok özel sohbetler, unutamadığınız diziler ve dizi müzikleri… Dizilerin en'leri ve hiç bilmediğiniz yönleri! Dizilerin önemli bölümlerinden özet görüntüler, gelecek bölümlerinden sürpriz tüyolar…Dizi TV'nin keyifli anlatımıyla, dizileri çok farklı bir yönden keşfetme imkanı bulacaksınız. Nostaljik dizilerin hoş anlarına dalacak, merak ettiğiniz setlerin görüntülerine şahit olacak, dizilerin ünlü yıldızlarını çok daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Kısacası dizilerde ne var ne yoksa, Dizi TV'de bulacaksınız…Dizi TV Pazar günleri atv'de!

DEVAMI
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