Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran atv'nin yeni dizisi "Ateş Kuşları" için geri sayım devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncularıyla samimi röportajlar…

İzleyicinin severek takip ettiği Bir Küçük Gün Işığı'nın sevilen oyuncusu Esra Dermancıoğlu, bu hafta özel konuğumuz. Dizideki performansıyla hayranlık uyandıran oyuncu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sabah Gazetesi Günaydın ekinin düzenlediği yeni yıl partisinden en özel detayları, birbirinden şık ünlüleri ve özel röportajları sizler için derledik.

atv'nin doyumsuz macerası Kuruluş Osman'daki Kantakuzenos karakteriyle renkli bir performansa imza atan Hakan Yılmaz'ın, Bozdağ Film'in video izleme kanalı için verdiği röportajdan seçtiğimiz anları getiriyoruz ekranlarınıza.

15 sezondur Türkiye'nin en çok izlenilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz günlerde 3000.kez izleyiciyle buluştu. Canlı yayında izleyiciyle paylaşılan o günün ardından, başarı bir kez de özel bir gecede, ekipçe pasta kesilerek kutlandı. Bu özel geceden detaylar sizlerle…

atv izleyicisi bu sene 2023 yılına, sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ile merhaba diyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğundaki, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması, bu özel gecede, Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca'yı ağırladı.

Hepsi ve daha fazlası Pazar günü 11.30'da Dizi TV'de!