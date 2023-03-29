Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

atv'nin her bölüm biraz daha merak uyandırıcı hale gelen dizisi Ateş Kuşları'nın setinde, sevilen oyuncularıyla hikayedeki son durumları konuştuğumuz röportajlarımız bu hafta sizlerle…

atv'nin heyecan dolu dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yolculuğuna başarıyla devam ediyor. Cezayir Türk'ün verdiği mücadele izleyiciyi ekrana kilitlerken, hikayedeki renkli karakterler de dikkat çekiyor. Bu hafta Ömer Asaf'a hayat veren Batuhan Sezer ve Cafer karakterleriyle ilgi çeken Ahmet Yıldırım konuğumuz oldular.

Cumartesi günlerinin vazgeçilemeyen macerası Kardeşlerim'in Yasmin'i Eylül Lize Kandemir, hakkında merak edilen soruları yanıtladı.