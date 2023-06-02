Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

atv ekranının duygusal macerası Ateş Kuşları'nın sevilen oyuncusu İlayda Alişan bu hafta merak edilen soruları yanıtladı.

atv'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin değerli oyuncularıyla merak uyandıracak röportajlar…

Önümüzdeki günlerde ekrana gelmeye hazırlanan atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş ile her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini konu ediyor. Dizinin başarılı oyuncularıyla keyifli sohbetler…

Cumartesi günlerinin vazgeçilmez macerası Kardeşlerim'in sevilen karakterlerinden Süsen ile beğeni toplayan Lizge Cömert, bu hafta bakım ve güzellik üzerine sorularımızı yanıtladı.

Perşembelerin sevilen dizisi Aldatmak'ın son bölümüne sürpriz sahneler damga vurdu. Yayınlanan bölümde Esra Erol'un kendi kimliğiyle konuk oyuncu olarak yer alması ekranların başındaki izleyicileri şaşırttı. Bölümden detaylar…