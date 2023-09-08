Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

Kardeşlerim

Sezona sıkı bir giriş yapan hikayesi ve karakterleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim oyuncularıyla yaz tatillerinin nasıl geçtiğini Dizi TV'ye anlattılar.

Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Berk Ali Çatal, Cihan Şimşek, Simge Selçuk, Aylin Akpınar, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan ile özel röportajları kaçırmayın!

Ben Bu Cihana Sığmazam

Yeni sezona sıkı bir giriş yapan atv ekranının heyecan dolu macerası Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularıyla yeni sezon heyecanlarını paylaştık. Mina Derman, Burak Altay, Ali Seçkiner Alıcı'dan Dizi TV'ye özel açıklamalar. Diziye bu sezon dahil olan Zeynep Erolat Ve Ayşenil Şamlıoğlu ile karakterlerini anlattı, heyecanlarını atv ekranıyla paylaştı.

Ateş Kuşları

atv ekranının heyecan dolu duygusal macerası Ateş Kuşları ekran yolculuğuna devam ederken, biz de bu hafta yapımın başarılı oyuncularıyla hikayedeki son durumları konuştuk.

Safir Saklı Kalan Aşk Hikayesi

Bu hafta ikinci bölümüyle ekrana gelen Safir Saklı Kalan Aşk Hikayesi'nde geçtiğimiz hafta neler oldu?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in para ağacı değişti!

Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma programı, bu sezon para ödüllerini arttırdı. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu yarışma programında diğer 12 sorunun para değerleri