Dizi TV

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Bu hafta Dizi TV'de:

Safir

Her pazartesi akşamı izleyiciyi ekrana kilitleyen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin birbirinden değerli oyuncularıyla, bu hafta ekibi ve Kapadokya'yı konuştuk. İlhan Şen, Özge Yağız, Can Bartu Aslan, İlda Özgürel, Burak Berkay Akgül, Sevda Baş, Erkan Bektaş, İpek Tuzcuoğlu, Aleyna Çalışkan, Gizem Sevim röportajlarını kaçırmayın!

Dizi TV'de bu hafta atv ekranının birbirinden değerli ekran yüzleriyle hobi olarak yapmak ya da deneyimlemek isteyecekleri şeyleri konuştuk.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Lizge Cömert, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Recep Usta, Asena Girişken, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim, Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Burak Tozkoparan, Nihan Günay, Caner Şahin ve Berk Ali Çatal bizlere neleri hobi edinmek istediklerini anlattı. Bu özel anlar ise sadece Dizi TV'de

Esra Erol

Hafta içi her gün atv ekranında izleyiciyle buluşan Esra Erol'la keyifli, özel bir sohbet gerçekleştirdik. Bize canlı yayın heyecanından, sevdiği diziler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik bu anları sizler için derledik

Kuruluş Osman

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz haftalarda beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkrı. Yeni hikayesi, yeni karakterleri ve oyuncularıyla şimdiden konuşulan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan Sevil Akı ile dizideki karakterini konuştuk.

a2 ekranlarında yeni bir dizi başlıyor!

Kader Oyunları

a2 ekranında yepyeni bir dizi başlıyor. "Televizyonun yeni rengi" sloganıyla atv'nin en sevilen dizi ve programlarını yeniden ekranlara getirip geçmişten geleceğe bir köprü oluşturan a2, bu sezon yeni bir diziyi ekranlara getirecek.

16 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan Kader Oyunları, hafta içi her gün saat 18.00'de a2'de izleyiciyle buluşacak. Dizi, birbirini seven iki gencin zorluklarla dolu aşk mücadelesini anlatacak.