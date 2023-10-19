Dizi TV

Bu hafta Dizi TV'de:

Kardeşlerim

atv ekranının temposu hiç düşmeyen dizisi Kardeşlerim'in yetenekli oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, bu hafta Dizi TV'nin Turuncu Koltuğu'nda!

Eğlenceli, ilgi çekici ve oldukça şaşırtıcı Turuncu Koltuk köşemizin konukları bu hafta, Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak oldu. Eğlenceli ve merak uyandırıcı sorular soruldu, sevilen ikiliden şaşırtıcı cevaplar, ilgi çekici itiraflar geldi.

Turuncu Koltuk köşemizdeki keyifli anlar sadece Dizi TV'de!

Safir

atv ekranının duygu dolu macerası Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin Vural'ı başarılı oyuncu Erkan Bektaş bu hafta Dizi TV'nin konuğu oldu. Başarılı oyuncu kendisini daha yakından tanımamızı sağlayacak olan sorularımızı yanıtladı.

Kuruluş Osman

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, gittiği yurt dışı ziyaretleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son zamanlardaki seyahatlerine dair yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkmenistan'daydı. Seyahati sırasında yöresel bir gösteriyi izlemeye giden Özçivit, bir anda gösterinin bir parçası haline geldi. Bu anlar Dizi TV'de!

Haber Turunda Bu Hafta

- Bu haftanın diğer başlıklarında ise başarılı programcı Esra Erol katıldığı festivalde kariyeriyle ilgili soruları yanıtladı.

- atv ekranının yeni dizisi "Yıldızlar Bana Uzak" dizisinin ekibi sete çıktı, setten ilk kareler Dizi TV'de.

- Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu sefer Cumhuriyetin 100. Yılına özel konuklar yarıştı.