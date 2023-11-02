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12 Kasım 2023, Pazar 12:30

Dizi TV
12 Kasım 2023, Pazar

Bu hafta Dizi TV'de:

Nihan Günay

atv'nin başarılı haber spikeri Nihan Günay bu hafta Dizi TV'de özel konuğumuz oldu. Haber sunarken izlemeye alışık olduğumuz Günay'la bu sefer farklı ve keyifli bir gün geçireceğiz. Sevgili Nihan Günay, bizim için mutfağa girdi sağlıklı, lezzetli ve pratik tarifler verdi. Keyifli bir sohbet, lezzetli tatlılar… Ayrıntılar için Dizi TV'yi kaçırmayın.

Kuruluş Osman

Kuruluş Osman'ın değerli oyuncularıyla onlara dizide eşlik eden atlarını konuştuk. Atlarla iç içe bir platoda olmanın, keyifli yanlarını, zor taraflarını bizlerle paylaştılar.

Haber Turunda Bu Hafta

- Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin değerli oyuncularına bu kez kendilerini onsuz düşünemeyecekleri şeyleri sorduk ve nasıl yanıtlar aldık?

- Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 5 milyon liralık soruyu gördü. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Eyüp İşler peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Eyüp İşler Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

- Kardeşlerim'in güzel yıldızı Şeyma Korkmaz İspanyol medyasının gündeminde.

-Ben Bu Cihana Sığmazam'da geçtiğimiz hafta neler oldu?

Hepsi ve daha fazlası pazar günü 12.30'da Dizi TV'de!

DEVAMI
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