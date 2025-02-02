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Can Borcu'nun başarılı oyuncusu Bülent İnal, Mehmet ve Handan ikilisi hakkında neler söyledi? Genç rol arkadaşı Dora Dalgıç için nasıl yorumlarda bulundu?