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23 Ekim 2022, Pazar 00:00
Cannes'da düzenlenen dünyaca ünlü içerik fuarına atv dizileri damga vurdu

Cannes'da düzenlenen dünyaca ünlü içerik fuarına atv dizileri damga vurdu

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Cannes'da gerçekleşen dünyanın en gözde içerik fuarı Mipcom'da, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine atv rüzgarı esti. Cannes'ı, atv ekranının çok izlenen dizileri Ben Bu Cihana Sığmazam ve Bir Küçük Gün Işığı'nın afişleri süsledi. Dizilerin sevilen oyuncuları Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Seray Kaya ve Berk Oktay'ın da katıldığı fuardan en özel detaylar…

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