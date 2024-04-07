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7 Nisan 2024, Pazar 00:00

Kuruluş Osman'da kopuzuyla şarkı söyleyen Yiğit Uçan'a müziğe olan ilgisini sorduk

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