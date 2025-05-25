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Esra Erol'da
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25 Mayıs 2025, Pazar 11:20

Osman Bey'in düşmanlarından komutan Claudius'a hayat veren Tayanç Ayaydın'la karakterini, kostüm ve aksiyonu konuştuk.

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