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Sustalı Ceylan
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  • Kuruluş Osman
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  • Bir Gece Masalı
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  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
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Sustalı Ceylan'ın başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük ile samimi sohbet...

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Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

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07 Aralık 2023, Perşembe
Safir'in yıldızları dizi ve karakterleri hakkında merak edilenleri yanıtladı Dizi TV
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