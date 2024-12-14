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14 Aralık 2024, Cumartesi 11:20

Tuğba Sunguroğlu'nun metrelerce daldığı sualtı çekimlerinin detayları için Holding dizi setine bir yolculuğa çıkıyoruz...

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Profesyonel bir ekip, günler süren çalışma, heyecan ve adrenalin...

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