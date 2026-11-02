1 yıldır kayıptı, Esra Erol buldu!
2 Kasım 2026, Pazartesi 16:00

1 yıldır kayıptı, Esra Erol buldu!

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"Mehmet'in sevgilisi var"

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33 yıllık mucize Esra Erol'da gerçek oldu! Esra Erol'da
Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu!
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Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu! Esra Erol'da
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Sevim Temizaltın'ın çocukları nerede?
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