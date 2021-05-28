Esra Erol'da

Esra Erol'da bugün...

Hülya Kantar Karayılan'ın bir evliliği olduğunu ama kocasının kayınvalidesi tarafından başka biri ile dini nikah yaptırıldığını söylediğini aktardı. Hülya Hanım kardeşi Has Hatun Hanım ile birlikte stüdyomuza geldi ve kendisinden anneliğinin alındığını, anne olamayacağını, bunun bir tercih olmadığını söyledi. Mehmet Bey, eşine verdiği şansı Türkiye'de kimseye vermediğini, boşanmak için başvuru yaptığını defalarca da geri çektiğini, şu anda da Elif isimli kişi ile imam nikahlı evli olmadığını ama evleneceği kadın olduğunu söyledi. Esra Erol, reklam dönüşünde Kadir Bey'in çok iyi olmadığını, gözyaşı döktüğünü söyleyince Kadir Bey, ne de olsa 12 yıllık eşi olduğunu, üzüldüğünü yine de çocukları ve eşlik ettiği için teşekkür etti. Kamuran Hanım zaten ikinci çocuğu doğduktan sonra düşünmeye başladığını, nasıl boşansam diye düşündüğünü ama hep sessiz kaldığını, akrabalarının tehdit ettiğini, telefon bile kullanmadığını, 3 aydır telefon kullanmaya başladığını söyledi. Fatma Hanım, dün yayından sonra eşi ile bir araya gelmediklerini zaten istemediğini söyledi. Suat Bey, eşi ile aylardır arasının kötü olduğunu yineledi. Fatma Hanım, iki sene önce boşanacakken avukat tuttuğu için eşinin korkup annesi ile gelerek af dilediğini iddia etti. Suat Bey, evin bahçesinde 15 kedi olduğunu ama hayvanları elleyemediğini söylerken Fatma Hanım da eşinin hayvanlardan korktuğunu belirtti.