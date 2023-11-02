Esra Erol'da

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

"Esra Erol'da" haberi için lütfen tıklayın...

Kayıplara karışan Fevzi'nin başına ne geldi?

Serkan Şahin canlı yayında

"Fevzi'yi kardeşleri öldürdü"

Neden çalişkili konuşuyor?

Serkan Şahin, Fevzi'nin kaybolduğu gün ile ilgili ne saklıyor?

Sosyal medya Fenomeni Gül

"Takipçimle sevgili oldum, 500 bin TL paramdan oldum"

Kocası nikahtan on gün sonra kaçtı

Zerda: Ramazan'ı unutmam zor olacak