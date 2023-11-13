Esra Erol'da

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Esra Erol'da bugün;

Esra Erol'da programına katılan Salih Yurdusever, eşi Ceylan Yurdusever'in kayıp olduğu belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinin çalışmaları sonucu bulunan Ceylan Yurdusever, bulundu. Canlı yayında karı- koca yüzleşti. Ceylan Yurdusever'in birlikte Mardin'e kaçtığı Mustafa Çakmakcı da programa gelince ortalık karıştı. Mustafa Çakmakcı, "Tehdit edilerek kaçırıldım" diyen Ceylan Yurdusever'in iddialarını yalanladı. Bugün ki yayında ise hüzünlü anlar yaşandı. Mustafa Çakmakcı'nın eşi yayına katıldı. Eşinin başka bir kadını kaçırdığını canlı yayından öğrendiğini söyleyen Gülbahar Çakmakcı, "Bir kase çorbaya muhtaç kaldık ama ben ailemden vazgeçmedim." diyerek herkesi üzdü.