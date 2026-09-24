24 Eylül 2026, Perşembe 16:00

18 yaşındaki Simge, babasıyla canlı yayında yüzleşiyor!

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Esra Erol'da atv ekranlarında.

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Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu!
16 Haziran 2026, Salı
Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu! Esra Erol'da
Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu Esra Erol'da
Sevim Temizaltın'ın çocukları nerede?
17 Nisan 2026, Cuma
Sevim Temizaltın'ın çocukları nerede? Esra Erol'da
3.5 aydır kayıptı... Esra Erol buldu!
31 Mart 2026, Salı
3.5 aydır kayıptı... Esra Erol buldu! Esra Erol'da
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