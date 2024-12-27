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Esra Erol'da
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27 Aralık 2024, Cuma 16:00

Esra Erol'da

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Esra Erol'da bugün;

Hayati Bey 5 yıllık eşi Fatma Kaya'dan boşanmak için stüdyoya geldi. Karım Fatma'yı Hüseyin Avcı kaçırdı diyen Hayati Bey hayatımda onun kadar şeytan bir insan görmedim dedi.

Programa Yalova'dan katılan Türkan Hanım 6 yıl evli kaldığı Mustafa Demirtaş ile 2. Baharını yaşarken Mürvet Travaç adlı kişinin aralarına girip yuvasını yıktığını söyledi.

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu.

Esra Erol, Rabia Hanımın Şahin Canbekli ile 188 saniye telefon konuşması yaptığını bu kişinin kim olduğunu sorduğunda Rabia Hanım çalıştığı evdeki kadının eşi olduğunu onunla da konuştuğunu söyledi.

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