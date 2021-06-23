29 yaşındaki kızları Nursel, 50 yaşındaki Feyzullah ile kaçtı

Esra Erol, Muğla'dan bir anne babanın geldiğini, zira kızlarının evli ve 4 çocuk babası bir adama kaçtığını, kızlarını bulmak için 12.000 TL verdikleri bilgisini verdi. Sevim Hanım eşi Turan Bey ile 40 senedir evli olduğunu söylerken Turan Bey, 6 tane çocuğu olduğunu belirtti. Kızı Nursel Zorlu'nun 29 yaşında olduğunu dile getiren Turan Bey, kızının 50 yaşındaki Feyzullah Güneş'e kaçtığını dile getirdi. Turan Bey, kızının 18 Ağustos'ta köylüsü olan adama kaçtığını söyledi. Sevim Hanım, kızı ile evde otururlarken Feyzullah Bey'in canlı yayın açtığını ifade etti.