Ayşe Hanım'ın isyanı...

Esra Erol, Ayşe Baş'ın Nevşehir'den geldiğini ve 19 Mayıs tarihinde eşinin en yakın arkadaşı ile kaçtığı bilgisini verdiğini, Ayşe Hanım'ın engelli bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrılmak istediğini söylediğini aktardı. Ayşe Hanım, eşi Bayram Baş'ın en yakın arkadaşı Fatma ile gittiğinden bahsederek normalde İstanbul'da yaşadıklarını ama maddi durumları olmadığından köye yerleştiklerini söyledi. Eşi ile köye gittiklerini, çocuğu da engelli olduğu için okula göndermek zorunda olduğunu, yine de eşinin İstanbul'u sevmiyorum diyerek gitmekte ısrar ettiğini dile getirdi. Ayşe Hanım, eşinin şimdi Fatma Gültekin ile İstanbul'a yerleştiğini iddia ettikten sonra 19 Mayıs'ta eşinin hem aynı köylü olan hem de çok yakın arkadaşı olan Fatma ile kaçtığını yineledi.