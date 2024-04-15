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15 Nisan 2024, Pazartesi 00:00

Damadı kızını dövdü, damadını savundu!

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Kayınpeder Altan neden damatlarından yana?

Kadir Şakar, dini nikahlı beraberlik yaşadığı, çocuğunun annesi Özlem Gürayoğlu ile resmi nikah ile evlenmek istediğini ama kayınvalidesinin mutluluğuna engel olduğunu iddia etti. Özlem Gürayoğlu ve annesi Ayten Hanım da bugün yayına geldi. Taraflar canlı yayında yüzleşti. Kayınpeder Altay Bey, "Damadım kızımı dövdüğünde kızım beni arayacaktı. Ben de damadıma neden dövdüğünü soracaktım" dedi. Özlem Gürayoğlu'nun babası Altay'ın sözleri stüdyoda gerginlik yarattı.

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