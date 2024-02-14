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14 Şubat 2024, Çarşamba
00:00
Esra Erol, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kazanın ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu
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