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Esra Erol'da
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  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

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14 Şubat 2024, Çarşamba 00:00

Esra Erol, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kazanın ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de!

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