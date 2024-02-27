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Ben Bu Cihana Sığmazam
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Ateş Kuşları
YENİ FRAGMAN
Ateş Kuşları
YENİ FRAGMAN
Mutfak Bahane
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kuruluş Osman
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27 Şubat 2024, Salı
00:00
Esra Erol'a iki ödül birden!
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GALERİ
27 Şubat 2024, Salı
1836. Bölüm
Esra Erol'da
26 Şubat 2024, Pazartesi
1835. Bölüm
Esra Erol'da
23 Şubat 2024, Cuma
1834. Bölüm
Esra Erol'da
22 Şubat 2024, Perşembe
1833. Bölüm
Esra Erol'da
21 Şubat 2024, Çarşamba
1832. Bölüm
Esra Erol'da
20 Şubat 2024, Salı
1831. Bölüm
Esra Erol'da
19 Şubat 2024, Pazartesi
1830. Bölüm
Esra Erol'da
16 Şubat 2024, Cuma
1829. Bölüm
Esra Erol'da
15 Şubat 2024, Perşembe
1828. Bölüm
Esra Erol'da
14 Şubat 2024, Çarşamba
1827. Bölüm
Esra Erol'da
13 Şubat 2024, Salı
1826. Bölüm
Esra Erol'da
12 Şubat 2024, Pazartesi
1825. Bölüm
Esra Erol'da
9 Şubat 2024, Cuma
1824. Bölüm
Esra Erol'da
8 Şubat 2024, Perşembe
1823. Bölüm
Esra Erol'da
7 Şubat 2024, Çarşamba
1822. Bölüm
Esra Erol'da
28 Ağustos 2023, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
1705. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da - Pazartesi 16.00
29 Ağustos 2022, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol Pazartesi atv'de
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı ve Yılın En İyi Kadın Sunucusu Esra Erol!
GALERİLER
TÜMÜ
28 Şubat 2024, Çarşamba
Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"
Esra Erol'da
21 Şubat 2024, Çarşamba
'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
Esra Erol'da
13 Şubat 2024, Salı
Türkiye bu olayı konuşuyor!
Esra Erol'da
08 Şubat 2024, Perşembe
16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!
Esra Erol'da
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