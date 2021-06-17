Fatma kocası Rıdat ile karşı karşıya

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Fatma, kocası Rıfat ile karşı karşıya geldi.Rıfat Bey 16 yıldır evli olduklarını, 3 çocuğu olduğunu söyledi ve eşi ile severek evlendiklerini, sevmeseydi 16 senenin geçmeyeceğini, arada tartışmaların da olmasının normal olduğunu ama eşi yayına çıkıp konuyu buralara taşıyınca üzüldüğünü belirtti. Rıfat Bey, tartıştıkları akşam annesinin yanına çıktığını, eşi de hala susmayınca baş edemeyeceğini anladığını ve polisi arayıp eşim susmuyor, camlara kapılara vuruyor dediğini, polislerin de çocuklar yattıktan sonra eşinizle oturun konuşun dediğinden söz etti.