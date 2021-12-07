Fatma ve Ahmet Kaymaz çifti Esra Erol'da yüzleşti

Annesi Melahat Oruç ile canlı yayına katılan Fatma Kaymaz, çocuğunu aldırmak istediğini söyledi

Ahmet, Fatma'dan boşanacağını, çocuğu da eşini de istemediğini, bir an önce boşanmak istediğini, zira Fatma'nın çok yalancı olduğunu, Fatma'nın kendi yanında hayatını sürdüğünü ama annesinin ve Esra Erol'un rahat bırakmadığını söyledi. Ahmet, Fatma'nın ailesinden geldiğinden beri hastanelere gittiklerini, saçlarını kesmek zorundasınız hastalık size de bulaşır dediğini iddia edince Fatma, sadece hamilelik için doktora gittiklerini söyledi. Ahmet, Fatma'nın kendisinin saçımı kes dediğini, Fatma ile cildiyeye gittiklerini dile getirdi. Melahat Hanım, kızı yalancı ise damadının neden kızını bu zamana kadar tuttuğunu sordu.