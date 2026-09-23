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  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ FRAGMAN
  • Güneşin Doğduğu Yer
    Güneşin Doğduğu Yer YENİ FRAGMAN
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  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
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23 Eylül 2026, Çarşamba 16:00

Gülistan, 3,5 yıl sonra ailesiyle ilk kez Esra Erol'da konuşuyor!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Esra Erol'da atv ekranlarında.

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Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu!
16 Haziran 2026, Salı
Günlerdir aranıyordu, dakikalar içinde bulundu! Esra Erol'da
Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu Esra Erol'da
Sevim Temizaltın'ın çocukları nerede?
17 Nisan 2026, Cuma
Sevim Temizaltın'ın çocukları nerede? Esra Erol'da
3.5 aydır kayıptı... Esra Erol buldu!
31 Mart 2026, Salı
3.5 aydır kayıptı... Esra Erol buldu! Esra Erol'da
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