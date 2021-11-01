Gülseren'in kocası Murat canlı yayında!

Gülseren Apaydın'ın kocası Murat Apaydın Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. Apaydın, kendilerini Gülseren'in annesi Ümit Aslan'ın evlendirdiğini iddia etti. Oldukça gergin bir havada geçen tartışmada taraflar birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundu. Gülseren, "Ailemi de kocamı da karnımdaki bebeği de istemiyorum" diyerek izleyenleri şaşırttı. Genç kadın canlı yayında gözyaşı döktü. Daha önce eşinden boşanmak istemediğini söyleyen Murat Apaydın, yeni bölümde boşanmak istediğini dile getirdi.